Повітря над Чорнобилем має бути закрите через ядерну загрозу, – ексголовнокомандувач Естонії

Окупація російськими військами зони відчуження та атомної електростанції в Чорнобилі становить ядерну загрозу для Європи. Захід має закрити повітряний простір над Чорнобильською зоною для нейтралізації загрози.

Про це заявив ексголовнокомандувач Естонії, депутат Європарламенту Ріго Террас.

"Я особисто підтримую ідею закриття повітря над Чорнобилем, але на даному етапі цього не станеться, через відсутність політичної волі в американського керівництва та у президента Байдена особисто. Ми повинні вплинути на них, і я вже займаюся цим. Але Байден не готовий сьогодні до безпольотної зони над Україною", – заявив Ріго Террас.

Він зазначив, що це важливе питання для всього світу, щоб повітря над Україною було захищене.

Захід поки що не готовий відправити сили в Україну для закриття повітряного простору, зокрема над атомною електростанцією. Ми маємо вплинути на США, щоб це рішення було прийняте,

– зазначив він.

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