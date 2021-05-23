Повітряна куля впала у Хмельницькій області, одна людина загинула

Повітряна куля з людьми на борту впала на землю. Це сталося у Кам’янець-Подільському районі Хмельницької області ввечері 22 травня.
Відомо про 5 травмованих людей. На жаль, серед пасажирів кулі є й загиблий.
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Трагедія на Хмельниччині: від падіння повітряної кулі загинула людина
- 22 травня ввечері поблизу села Кульчіївці Кам’янець-Подільського району Хмельницької області на землю з висоти впала повітряна куля.
- На борту були 6 людей – пілот і пасажири. Усі – мешканці Хмельницького та Кам'янець-Подільського. Один із пасажирів загинув, решта зазнали травм різного ступеня важкості.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 281 Кримінального кодексу України (порушення правил повітряних польотів). Подробиці трагедії з'ясовуватиме слідство.
- Як пише "Поділля News", у Кам'янці-Подільському другий день триває фестиваль повітряних куль. При цьому й інцидент із цим транспортом трапився вже вдруге: 21 травня одне з суден аварійно приземлилося просто на проїжджу частину.
- "Вечірній Кам'янець" уточнив, що трагедія 22 травня сталася через те, що повітряна куля зачепила кошиком електричну лінію. Це й спричинило перекидання кошика, в якому перебували люди.
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