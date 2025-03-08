Росія знову атакує Україну "Шахедами": де зараз лунає тривога

Російська армія ввечері 8 березня запустила по території України свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це країною почала ширитися тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

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Що відомо про повітряну тривогу

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