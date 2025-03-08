8 березня, 20:31
Росія знову атакує Україну "Шахедами": де зараз лунає тривога
Російська армія ввечері 8 березня запустила по території України свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це країною почала ширитися тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
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