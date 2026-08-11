Групи БпЛА через Баштанку курсом на Миколаїв.
Триває атака "Шахедів" на Україну: де зараз небезпечно
Російська армія ввечері 10 серпня знову розпочала атакувати Україну "Шахедами". Через це областями стала ширитися тривога.
За рухом ворожих дронів та ракет слідкує 24 Канал із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ. Якщо у вашому населеному пункті пролунала тривога, негайно прямуйте в укриття.
Що відомо про повітряну тривогу?
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Де була повітряна тривога: дивіться на карті
БпЛА в напрямку Сум з півночі! Реактивні БпЛА в Дністровському лимані, на північно-західний напрямок. Курс на Білгород-Дністровський! Реактивні БпЛА в напрямку Одещини з Чорного моря. У ніч проти 11 серпня ворог атакував Запоріжжя та Київ протикорабельними ракетами "Циркон", балістичними ракетами "Іскандер-М/KN-23", а також атакував Україну 120 ударними БпЛА. За попередніми даними, станом на 09:00, сили ППО знешкодили 98 ворожих дронів. Зафіксовано влучання на 21 локації, а також падіння уламків на 5 локаціях. Реактивні БпЛА з Чорного моря – на південь Одещини, курсом на Вилкове. КАБи на північ Харківщини, Донеччину, Дніпропетровщину! БпЛА на Запоріжжя з півдня. КАБи на північ Харківщини! Реактивний БпЛА з півдня Одещини – курсом на Затоку. Група реактивних БпЛА з Чорного моря – на південь Одещини, курсом на Вилкове. Реактивний БпЛА з Курської області курсом на Суми. БпЛА з Курської області – на Сумщину, курсом на Есмань, Глухів. Група БпЛА з Бєлгородської області на північ Харківщини, курсом на Харків, Чугуїв. БпЛА на Суми з півночі. КАБи на Запорізьку область! КАБи на Запорізьку область! Реактивний БпЛА на півдні Одещини курсом на Катлабуг, Болград. БпЛА на Харків з півночі. Реактивний БпЛА з Чорного моря на південь Одещини, курсом на Вилкове. БпЛА з Херсонщини на південь Миколаївщини. БпЛА з Чорного моря на Миколаївщину. БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Новгород-Сіверський. БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину курсом на Снігурівку. Група реактивних БпЛА з Чорного моря на Одещину, курсом на Затоку, Чорноморськ. Група БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину, курсом на Снігурівку. БпЛА на Запоріжжя з південного сходу. БпЛА з Донеччини на Харківщину, курсом на Лозову. Відбій загрози застосування балістичного озброєння. БпЛА на Харків з півночі. Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу! Група БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину, курсом на Снігурівку. Група реактивних БпЛА через Сумщину курсом на Конотоп. Група реактивних БпЛА через Харківщину курсом на Сумщину. Одещина: реактивний БпЛА курсом на Маяки. Реактивний БпЛА курсом на Полтаву. Вибух у Полтаві. Харківщина: реактивний БпЛА курсом на Нову Водолагу. Одещина: реактивний БпЛА курсом на Тузли. Відбій загрози застосування балістичного озброєння. Вибухи у Миколаєві. Летять нові ракети балістичні з різних напрямків. Миколаївщина: групи БпЛА курсом на Баштанку. Вибухи у Києві і Запоріжжі. Балістика на Павлоград, Запоріжжя, Київ. Тривога у Києві. Групи БпЛА через Херсонщину у напрямку Кривого Рогу. Одещина: реактивний БпЛА повз Роздільну – курсом на Цебрикове/Захарівку. Полтавщина: БпЛА – курсом на Гадяч. Група БпЛА через Херсонщину – у напрямку Снігурівки (Миколаївщина). Харківщина: БпЛА – курсом на Гути, Богодухів. Одещина: реактивний БпЛА – курсом на Татарбунари/Сарату.
БпЛА в напрямку Сум з півночі!
Реактивні БпЛА в Дністровському лимані, на північно-західний напрямок.
Курс на Білгород-Дністровський!
Реактивні БпЛА в напрямку Одещини з Чорного моря.
У ніч проти 11 серпня ворог атакував Запоріжжя та Київ протикорабельними ракетами "Циркон", балістичними ракетами "Іскандер-М/KN-23", а також атакував Україну 120 ударними БпЛА.
За попередніми даними, станом на 09:00, сили ППО знешкодили 98 ворожих дронів.
Зафіксовано влучання на 21 локації, а також падіння уламків на 5 локаціях.
Реактивні БпЛА з Чорного моря – на південь Одещини, курсом на Вилкове.
КАБи на північ Харківщини, Донеччину, Дніпропетровщину!
БпЛА на Запоріжжя з півдня.
КАБи на північ Харківщини!
Реактивний БпЛА з півдня Одещини – курсом на Затоку.
Група реактивних БпЛА з Чорного моря – на південь Одещини, курсом на Вилкове.
Реактивний БпЛА з Курської області курсом на Суми.
БпЛА з Курської області – на Сумщину, курсом на Есмань, Глухів.
Група БпЛА з Бєлгородської області на північ Харківщини, курсом на Харків, Чугуїв.
БпЛА на Суми з півночі.
КАБи на Запорізьку область!
КАБи на Запорізьку область!
Реактивний БпЛА на півдні Одещини курсом на Катлабуг, Болград.
БпЛА на Харків з півночі.
Реактивний БпЛА з Чорного моря на південь Одещини, курсом на Вилкове.
БпЛА з Херсонщини на південь Миколаївщини.
БпЛА з Чорного моря на Миколаївщину.
БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Новгород-Сіверський.
БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину курсом на Снігурівку.
Група реактивних БпЛА з Чорного моря на Одещину, курсом на Затоку, Чорноморськ.
Група БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину, курсом на Снігурівку.
БпЛА на Запоріжжя з південного сходу.
БпЛА з Донеччини на Харківщину, курсом на Лозову.
Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
БпЛА на Харків з півночі.
Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу!
Група БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину, курсом на Снігурівку.
Група реактивних БпЛА через Сумщину курсом на Конотоп.
Група реактивних БпЛА через Харківщину курсом на Сумщину.
Одещина: реактивний БпЛА курсом на Маяки.
Реактивний БпЛА курсом на Полтаву.
Вибух у Полтаві.
Харківщина: реактивний БпЛА курсом на Нову Водолагу.
Одещина: реактивний БпЛА курсом на Тузли.
Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Вибухи у Миколаєві.
Летять нові ракети балістичні з різних напрямків.
Миколаївщина: групи БпЛА курсом на Баштанку.
Вибухи у Києві і Запоріжжі.
Балістика на Павлоград, Запоріжжя, Київ.
Тривога у Києві.
Групи БпЛА через Херсонщину у напрямку Кривого Рогу.
Одещина: реактивний БпЛА повз Роздільну – курсом на Цебрикове/Захарівку.
Полтавщина: БпЛА – курсом на Гадяч.
Група БпЛА через Херсонщину – у напрямку Снігурівки (Миколаївщина).
Харківщина: БпЛА – курсом на Гути, Богодухів.
Одещина: реактивний БпЛА – курсом на Татарбунари/Сарату.