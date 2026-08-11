Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України Триває атака "Шахедів" на Україну: де зараз небезпечно
11 серпня, 03:23
18

Триває атака "Шахедів" на Україну: де зараз небезпечно

Владислав Кравцов

Російська армія ввечері 10 серпня знову розпочала атакувати Україну "Шахедами". Через це областями стала ширитися тривога.

За рухом ворожих дронів та ракет слідкує 24 Канал із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ. Якщо у вашому населеному пункті пролунала тривога, негайно прямуйте в укриття.

Що відомо про повітряну тривогу?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Де була повітряна тривога: дивіться на карті

 

09:45, 11 серпня

БпЛА в напрямку Сум з півночі!

09:41, 11 серпня

Реактивні БпЛА в Дністровському лимані, на північно-західний напрямок.

09:37, 11 серпня

Курс на Білгород-Дністровський!

09:31, 11 серпня

Реактивні БпЛА в напрямку Одещини з Чорного моря.

09:00, 11 серпня

У ніч проти 11 серпня ворог атакував Запоріжжя та Київ протикорабельними ракетами "Циркон", балістичними ракетами "Іскандер-М/KN-23", а також атакував Україну 120 ударними БпЛА.

За попередніми даними, станом на 09:00, сили ППО знешкодили 98 ворожих дронів.

Зафіксовано влучання на 21 локації, а також падіння уламків на 5 локаціях.

08:49, 11 серпня

Реактивні БпЛА з Чорного моря – на південь Одещини, курсом на Вилкове.

08:23, 11 серпня

КАБи на північ Харківщини, Донеччину, Дніпропетровщину!

08:18, 11 серпня

БпЛА на Запоріжжя з півдня.

08:17, 11 серпня

КАБи на північ Харківщини!

07:21, 11 серпня

Реактивний БпЛА з півдня Одещини – курсом на Затоку.

07:02, 11 серпня

Група реактивних БпЛА з Чорного моря – на південь Одещини, курсом на Вилкове.

06:52, 11 серпня

Реактивний БпЛА з Курської області курсом на Суми.

06:51, 11 серпня

БпЛА з Курської області – на Сумщину, курсом на Есмань, Глухів.

06:38, 11 серпня

Група БпЛА з Бєлгородської області на північ Харківщини, курсом на Харків, Чугуїв.

06:37, 11 серпня

БпЛА на Суми з півночі.

06:29, 11 серпня

КАБи на Запорізьку область!

06:11, 11 серпня

КАБи на Запорізьку область!

05:56, 11 серпня

Реактивний БпЛА на півдні Одещини курсом на Катлабуг, Болград.

05:47, 11 серпня

БпЛА на Харків з півночі.

05:32, 11 серпня

Реактивний БпЛА з Чорного моря на південь Одещини, курсом на Вилкове. 

БпЛА з Херсонщини на південь Миколаївщини.

04:50, 11 серпня

БпЛА з Чорного моря на Миколаївщину.

БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Новгород-Сіверський.

БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину курсом на Снігурівку.

04:19, 11 серпня

Група реактивних БпЛА з Чорного моря на Одещину, курсом на Затоку, Чорноморськ.

Група БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину, курсом на Снігурівку.

04:08, 11 серпня

БпЛА на Запоріжжя з південного сходу.

03:26, 11 серпня

БпЛА з Донеччини на Харківщину, курсом на Лозову.

03:24, 11 серпня

Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

03:22, 11 серпня

БпЛА на Харків з півночі.

03:17, 11 серпня

Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу!

03:11, 11 серпня

Група БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину, курсом на Снігурівку.

02:51, 11 серпня

Група реактивних БпЛА через Сумщину курсом на Конотоп.

02:07, 11 серпня

Група реактивних БпЛА через Харківщину курсом на Сумщину.

01:48, 11 серпня

Одещина: реактивний БпЛА курсом на Маяки.

01:40, 11 серпня

Реактивний БпЛА курсом на Полтаву.

Вибух у Полтаві.

01:32, 11 серпня

Харківщина: реактивний БпЛА курсом на Нову Водолагу. 

Одещина: реактивний БпЛА курсом на Тузли.

01:06, 11 серпня

 Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

00:52, 11 серпня

Вибухи у Миколаєві.

00:38, 11 серпня

Групи БпЛА через Баштанку курсом на Миколаїв.

00:36, 11 серпня

Летять нові ракети балістичні з різних напрямків.

00:32, 11 серпня

Миколаївщина: групи БпЛА курсом на Баштанку.

Вибухи у Києві і Запоріжжі.

00:29, 11 серпня

Балістика на Павлоград, Запоріжжя, Київ.

00:26, 11 серпня

Тривога у Києві.

00:05, 11 серпня

Групи БпЛА через Херсонщину у напрямку Кривого Рогу.

23:50, 10 серпня

  • Одещина: реактивний БпЛА повз Роздільну – курсом на Цебрикове/Захарівку.

  • Полтавщина: БпЛА – курсом на Гадяч.

23:20, 10 серпня

  • Група БпЛА через Херсонщину – у напрямку Снігурівки (Миколаївщина).

  • Харківщина: БпЛА – курсом на Гути, Богодухів.

  • Одещина: реактивний БпЛА – курсом на Татарбунари/Сарату.

Пов'язані теми:

Війна Росії з Україною Атака дронами-камікадзе Повітряні сили ЗСУ
Повітряна тривога