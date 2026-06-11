Росія атакує Україну "Шахедами", була загроза "Орешника": де зараз повітряна тривога
Російська армія ввечері 11 червня знову запустила по Україні свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Пізніше також додалася загроза пуску ракети типу "Орешник".
За рухом ворожих дронів та ракет слідкує 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ. Якщо у вашому населеному пункті пролунала тривога, негайно прямуйте в укриття.
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Що відомо про повітряну тривогу?
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Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті
БпЛА на півдні Харківщини, курс на Лозову. БпЛА курсом на Запоріжжя з півдня. БпЛА на півночі Сумщини та Чернігівщини, курс південний. БпЛА на півдні Харківщини, курс південно-західний. БпЛА курсом на Кривий Ріг з півдня. Відбій тривоги через загрозу "Орешника". Атака "Шахедами" – триває. Увага! Загроза застосування балістики середньої дальності (БРСД) по всій території України. Імовірний пуск ракети "Кедр"/"Орешник" (п/п РС-26). Перебувайте в безпечних місцях та не ігноруйте сигнали тривоги, Загроза застосування балістичного озброєння. Київ – повітряна тривога. БпЛА курсом на м.Запоріжжя з Півдня. Безпілотник влучив у стіну багатоповерхівки в Сумах, повідомив виконувач обов'язків міського голови Кобзар. Одна людина травмована склом, повідомляють кореспонденти Суспільного. У Сумах також було чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного. У Херсоні було чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного. БпЛА на Полтавщині, курс західний.
– пише телеграм-канал monitor.
БпЛА на півдні Харківщини, курс на Лозову.
БпЛА курсом на Запоріжжя з півдня.
БпЛА на півночі Сумщини та Чернігівщини, курс південний.
БпЛА на півдні Харківщини, курс південно-західний.
БпЛА курсом на Кривий Ріг з півдня.
Відбій тривоги через загрозу "Орешника". Атака "Шахедами" – триває.
Увага! Загроза застосування балістики середньої дальності (БРСД) по всій території України. Імовірний пуск ракети "Кедр"/"Орешник" (п/п РС-26). Перебувайте в безпечних місцях та не ігноруйте сигнали тривоги,
Загроза застосування балістичного озброєння.
Київ – повітряна тривога.
БпЛА курсом на м.Запоріжжя з Півдня.
Безпілотник влучив у стіну багатоповерхівки в Сумах, повідомив виконувач обов'язків міського голови Кобзар.
Одна людина травмована склом, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Сумах також було чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Херсоні було чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
БпЛА на Полтавщині, курс західний.