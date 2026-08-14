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24 Канал Новини України Україна знову під атакою "Шахедів": для яких областей є небезпека
14 серпня, 23:03
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Оновлено - 23:50, 14 серпня

Україна знову під атакою "Шахедів": для яких областей є небезпека

Владислав Кравцов

Росія звечора 14 серпня знову атакує Україну ударними дронами-камікадзе типу "Шахед". Через це областями стала ширитися повітряна тривога.

24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ розповідає про рух російських повітряних цілей у небі. Якщо у вашому регіоні оголошена тривога – перебувайте у безпечному місці.

Де є загроза БпЛА?

У яких регіонах оголошена повітряна тривога: дивіться карту

 

23:45, 14 серпня

  • Полтавщина: група БпЛА – курсом на Лубни.

  • Група БпЛА з Херсонщини – на Миколаївщину, курсом на Снігурівку.

23:20, 14 серпня

Полтавщина: БпЛА – курсом на Зіньків, Гадяч.

22:35, 14 серпня

Група БпЛА з Херсонщини – на Миколаївщину, курсом на Снігурівку.

22:35, 14 серпня

Кілька БпЛА на півночі Харківщини – курсом на Харків, Гути.

22:17, 14 серпня

  • БпЛА – у напрямку Чернігова з півночі.

  • Група БпЛА через Херсонщину – курсом на Миколаївщину.

21:45, 14 серпня

Реактивний БпЛА на сході Дніпропетровщини – курсом на Павлоград.

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Війна Росії з Україною Повітряні сили ЗСУ Атака дронами-камікадзе
Повітряна тривога