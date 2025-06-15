Зафіксовано нові пуски "Шахедів": де зараз оголошено тривогу
Росія продовжує щоденний терор українських міст. Ввечері 15 червня ворог знову запустив ударні дрони типу "Шахед".
У низці областей було оголошено тривогу, фіксують рух російських безпілотників, передає 24 Канал.
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Куди прямують ворожі "Шахеди"
Увага! Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей! Увага! Харківщина – загроза застосування ворожих ударних БпЛА. Нова група "Шахедів" на півночі Чернігівщини курсом на південь. Увага! Ворожі БпЛА на Чернігівщині та Сумщині продовжують рух на південний захід. Нові пуски дронів з Брянська, Орла та Шаталово, передають монітори. Увага! Ворожі БпЛА на півночі Чернігівщини та Сумщини курсом на південь!
Увага! Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку!
Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!
Увага! Харківщина – загроза застосування ворожих ударних БпЛА.
Нова група "Шахедів" на півночі Чернігівщини курсом на південь.
Увага! Ворожі БпЛА на Чернігівщині та Сумщині продовжують рух на південний захід.
Нові пуски дронів з Брянська, Орла та Шаталово, передають монітори.
Увага! Ворожі БпЛА на півночі Чернігівщини та Сумщини курсом на південь!