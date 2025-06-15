Зафіксовано нові пуски "Шахедів": де зараз оголошено тривогу

Росія продовжує щоденний терор українських міст. Ввечері 15 червня ворог знову запустив ударні дрони типу "Шахед".

У низці областей було оголошено тривогу, фіксують рух російських безпілотників, передає 24 Канал.

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Куди прямують ворожі "Шахеди"