16 лютого, 20:24
Оновлено - 20:38, 16 лютого

Ударні БпЛА курсом із Чорного моря: які області наразі у небезпеці

Діана Подзігун

Ввечері 16 лютого російські війська продовжують атакувати мирні міста України ударними безпілотниками. Повітряні сили попереджають про небезпеку у кількох регіонах країни.

Як рухаються ворожі безпілотники та де наразі зберігається небезпека інформує 24 Канал.

Куди рухаються ворожі цілі? 

 

В яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

20:38, 16 лютого

БпЛА на сході Дніпропетровщини рухаються курсом на Донеччину.

20:30, 16 лютого

О 20:22 Повітряні сили повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.

20:29, 16 лютого

БпЛА на Білгород-Дністровський.

БпЛА на Кривий Ріг з півдня.

20:29, 16 лютого

Вже о 19:58 швидкісна ціль рухалась на Кривий Ріг.

20:29, 16 лютого

Зо 19:57 лунала загроза застосування балістичного озброєння.

20:28, 16 лютого

БпЛА на сході Чернігівщини, в районі Коропа. 

БпЛА на півночі Сумщини, в районі Воронежа. 

БпЛА на сході Сумщини курсом на Буринь.

Кілька груп БпЛА з Чорного моря курсом на Чорноморськ, Вилкове.

20:28, 16 лютого

Знову фіксують рух БпЛА з Чорного моря курсом на Затоку.

20:27, 16 лютого

Загроза КАБів на Донеччині та Дніпропетровщині зберігається.

20:27, 16 лютого

Група БпЛА на півночі Сумщини та Чернігівщини курсом на Новгород-Сіверський, Шостку.

20:27, 16 лютого

БпЛА на півдні Одещини курсом на Катлабуг.

20:27, 16 лютого

БпЛА на північ Сумщини, курсом на Вороніж.

20:27, 16 лютого

КАБи на Донеччину, Дніпропетровщину.

20:26, 16 лютого

БпЛА на північному сході Чернігівщини, в районі Новгород-Сіверського.

БпЛА на Запоріжжя з півдня.

20:26, 16 лютого

Група БпЛА з Чорного моря курсом на Затоку.

 

20:26, 16 лютого

БпЛА на півдні Одещини курсом на Новомиколаївку.

20:25, 16 лютого

У Запорізькій області загроза застосування КАБів.

20:25, 16 лютого

БпЛА на південь Одещини з Чорного моря.

20:19, 16 лютого

О 17:56 Повітряні сили України попередили про рух БпЛА на Затоку з Чорного моря.