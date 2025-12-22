Укр Рус
22 грудня, 20:10
Україна знову під атакою "Шахедів": у яких областях зараз тривога

Владислав Кравцов

Російська армія ввечері 22 грудня запустила ударні дрони-камікадзе типу "Шахед" по Україні. Через це областями шириться повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ

Де зараз є тривога?

20:16, 22 грудня

Ворожий БпЛА на північній межі Київської та Житомирської областей.

19:55, 22 грудня

В Одесі пролунали вибухи.

19:38, 22 грудня

Ворожі БпЛА в Чорному морі у напрямку Одеси.

18:29, 22 грудня

  • БпЛА на сході Житомирщини вектором руху на південний захід;

  • БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Київщину.

17:52, 22 грудня

Ворожі БпЛА в напрямку н.п. Іванків на Київщині.