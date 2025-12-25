Укр Рус
25 грудня, 19:11
Окупанти на Різдво атакують Україну "Шахедами": у яких областях є тривога

Владислав Кравцов

Російська армія ввечері 25 грудня, у день Різдва, знову атакує Україну своїми ударними дронами-камікадзе типу "Шахед". Через це областями розповсюдилася повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ

Де зараз є тривога?

Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті

 

19:10, 25 грудня

Наразі тривогу оголошено частково у Київській, Чернігівській, Миколаївській областях та повністю в Одеській області.

17:37, 25 грудня

БпЛА на північ Київщини з Чернігівщини.

17:10, 25 грудня

Чернігівщина: група БпЛА на півночі – курсом на Мену, Корюківку.