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24 Канал Новини України "Шахеди" знову атакують Україну: де зараз є небезпека
26 червня, 21:33
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"Шахеди" знову атакують Україну: де зараз є небезпека

Владислав Кравцов

Російська армія ввечері 26 червня знову запустила свої ударні безпілотники по Україні. Через це областями стала ширитися повітряна тривога.

24 Канал розповідає про рух ворожих дронів із посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

До теми "Рано говорити": Сирський відповів, коли чекати на перелом у війні 

Що відомо про повітряну тривогу?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті

 

21:42, 26 червня

Реактивний БпЛА на Богодухів з півночі.

21:20, 26 червня

  • Група БпЛА з Бєлгородської області, Росії – на північ Харківщини, курсом на Богодухів.

  • Група БпЛА на Запоріжжя з півдня.

21:03, 26 червня

  • Група БпЛА на Чернігів з півночі.

  • БпЛА на Харків з півночі.

20:44, 26 червня

БпЛА на Харків з півночі.

20:40, 26 червня

БпЛА з Брянської області Росії – на Чернігівщину, рухається уздовж кордону з Білоруссю на Любеч, Славутич.

20:39, 26 червня

Група БпЛА з Луганщини – на Харківщину, курсом на Лозову.

20:15, 26 червня

БпЛА на Харків з півночі.

19:58, 26 червня

БпЛА на півночі Харківщини – курсом на Богодухів.

19:44, 26 червня

  • Група БпЛА на сході Харківщини – курсом на Куп’янськ.

  • БпЛА на сході Дніпропетровщини – курсом на Запорізьку область.

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