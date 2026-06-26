"Шахеди" знову атакують Україну: де зараз є небезпека
Російська армія ввечері 26 червня знову запустила свої ударні безпілотники по Україні. Через це областями стала ширитися повітряна тривога.
24 Канал розповідає про рух ворожих дронів із посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.
До теми "Рано говорити": Сирський відповів, коли чекати на перелом у війні
Що відомо про повітряну тривогу?
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті
Реактивний БпЛА на Богодухів з півночі. Група БпЛА з Бєлгородської області, Росії – на північ Харківщини, курсом на Богодухів. Група БпЛА на Запоріжжя з півдня. Група БпЛА на Чернігів з півночі. БпЛА на Харків з півночі. БпЛА на Харків з півночі. БпЛА з Брянської області Росії – на Чернігівщину, рухається уздовж кордону з Білоруссю на Любеч, Славутич. Група БпЛА з Луганщини – на Харківщину, курсом на Лозову. БпЛА на Харків з півночі. БпЛА на півночі Харківщини – курсом на Богодухів. Група БпЛА на сході Харківщини – курсом на Куп’янськ. БпЛА на сході Дніпропетровщини – курсом на Запорізьку область.
Реактивний БпЛА на Богодухів з півночі.
Група БпЛА з Бєлгородської області, Росії – на північ Харківщини, курсом на Богодухів.
Група БпЛА на Запоріжжя з півдня.
Група БпЛА на Чернігів з півночі.
БпЛА на Харків з півночі.
БпЛА на Харків з півночі.
БпЛА з Брянської області Росії – на Чернігівщину, рухається уздовж кордону з Білоруссю на Любеч, Славутич.
Група БпЛА з Луганщини – на Харківщину, курсом на Лозову.
БпЛА на Харків з півночі.
БпЛА на півночі Харківщини – курсом на Богодухів.
Група БпЛА на сході Харківщини – курсом на Куп’янськ.
БпЛА на сході Дніпропетровщини – курсом на Запорізьку область.