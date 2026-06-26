"Шахеди" знову атакують Україну: де зараз є небезпека

Російська армія ввечері 26 червня знову запустила свої ударні безпілотники по Україні. Через це областями стала ширитися повітряна тривога.

24 Канал розповідає про рух ворожих дронів із посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

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Що відомо про повітряну тривогу?

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