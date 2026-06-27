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24 Канал Новини України "Шахеди" знову розліталися над Україною: в яких областях зараз тривога
27 червня, 17:38
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"Шахеди" знову розліталися над Україною: в яких областях зараз тривога

Владислав Кравцов

Росіяни вдень 27 червня знову запустили свої ударні безпілотники типу "Шахед" по Україні. Через це областями стала ширитися повітряна тривога.

24 Канал розповідає про рух ворожих дронів із посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

До теми Військовий чесно відповів, чи може війна в Україні закінчитись найближчим часом 

Що відомо про повітряну тривогу?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті

 

17:42, 27 червня

БпЛА – в напрямку Запоріжжя.

17:04, 27 червня

Нова група БпЛА – курсом на Миколаївщину.

16:56, 27 червня

БпЛА – курсом на Суми.

15:58, 27 червня

Група БпЛА – курсом на Миколаївщину

15:28, 27 червня

Група БпЛА – курсом на Запоріжжя.

15:06, 27 червня

Харківщина: БпЛА – курсом на Харків, Шарівку.

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