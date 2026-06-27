"Шахеди" знову розліталися над Україною: в яких областях зараз тривога

Росіяни вдень 27 червня знову запустили свої ударні безпілотники типу "Шахед" по Україні. Через це областями стала ширитися повітряна тривога.

24 Канал розповідає про рух ворожих дронів із посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

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Що відомо про повітряну тривогу?

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