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24 Канал Новини України Україна знову під атакою "Шахедів": для яких областей є загроза
30 липня, 23:16
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Україна знову під атакою "Шахедів": для яких областей є загроза

Владислав Кравцов

Росіяни ввечері 30 липня знову атакують Україну своїми ударними дронами типу "Шахед". Через це областями вже розповсюджується повітряна тривога.

За рухом ворожих дронів та ракет слідкує 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ. Якщо у вашому населеному пункті пролунала тривога, негайно прямуйте в укриття.

Що відомо про повітряну тривогу?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Де була повітряна тривога: дивіться на карті

 

23:24, 30 липня

Влучання ворожого БпЛА типу "Молнія" у Слобідському районі. Інформацію щодо наслідків уточнюємо, 
– написав мер Харкова Ігор Терехов.

22:58, 30 липня

Пуски КАБ на Запоріжжя, Дніпропетровщину.

22:57, 30 липня

  • Група реактивних БпЛА на Херсонщині (ТОТ) – курсом на захід.

  • Реактивний БпЛА на схід від Чернігова

22:31, 30 липня

У Сумах чути вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного. 

22:16, 30 липня

Пуски КАБ на Харківщину.

21:30, 30 липня

Пуски КАБ на Запоріжжя, Харківщину та Донеччину.

20:58, 30 липня

Пуски КАБ на Харківщину.

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