24 Канал Новини України Перед Новим роком росіяни знову запустили дрони: для яких областей є загроза
31 грудня, 19:08
Перед Новим роком росіяни знову запустили дрони: для яких областей є загроза

Дар'я Смородська

У середу, 31 грудня, росіяни запустили по Україні дрони-камікадзе. Через це в низці областей оголошено повітряну тривогу. Ворог вирішив продовжити атаку й у новорічну ніч.

Про те, де рухаються ворожі дрони, 24 Канал пише з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. У разі небезпеки для вашого регіону радимо пройти в укриття.

Де фіксуються ворожі БпЛА?

 

19:17, 31 грудня

БпЛА на Харківщині в напрямку на/повз Золочів на півночі, курс - східний/південно-східний.

18:26, 31 грудня

БпЛА на півночі Полтавщини, курс – на південь.

18:24, 31 грудня

БпЛА в напрямку Дніпра з півдня.

18:20, 31 грудня

БпЛА в напрямку Харкова.

17:42, 31 грудня

БпЛА в напрямку Сум із півночі.

17:42, 31 грудня

БпЛА в напрямку Дніпра з півдня.