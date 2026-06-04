Україна знову під атакою "Шахедів", у Чернігові прогримів вибух: де зараз тривога
Росія вночі 5 червня знову запустила по Україні свої ударні безпілотники типу "Шахед". Через це у низці областей пролунала тривога.
За рухом ворожих дронів слідкує 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ. Якщо у вашому населеному пункті пролунала тривога, негайно прямуйте в укриття.
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Що відомо про повітряну тривогу?
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті
БпЛА курсом на Харків з півночі. БпЛА на сході Дніпропетровщини повз Васильківку у західному напрямку. Нова група БпЛА в акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини. Відбій загрози застосування балістичного озброєння. Декілька БпЛА на північному заході Чернігівщини рухається уздовж кордону з Білоруссю курсом на Славутич, Київщину. Керовані ударні БпЛА на сході від міста Дніпро постійно змінюють напрямок руху. Харківщина: БпЛА повз Богодухів на сході у південно-східному напрямку. БпЛА у напрямку Харкова з північного заходу. Загроза застосування балістичного озброєння з півночі. БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Чорноморська, Одеси; БпЛА на заході від Херсона, курс – північний (Миколаївщина); БпЛА в напрямку м.Дніпро з південного сходу; БпЛА на північному сході від н.п.Ріпки (Чернігівщина), курс – змінний; БпЛА на сході Харківщини на/повз Пролісне. БпЛА в Криворізькому р-ні Дніпропетровщини повз Зеленодольськ у північно-західному напрямку. У Конотопі на Сумщині внаслідок влучання російського БпЛА є 5 постраждалих. Серед них діти 2003, 2012 та 2017 років, а також їхня мама, написав міський голова Артем Семеніхін. Дніпропетровщина: БпЛА в напрямку Синельникового зі сходу. Чернігівщина: БпЛА в напрямку Ніжина з півночі та н.п.Мала Дівиця зі сходу. Дніпропетровщина: БпЛА курсом на н.п.Губиниха з південного сходу. БпЛА на північному заході Дніпропетровщини на/повз н.п. П'ятихатки. БпЛА в напрямку м.Запоріжжя з півдня. Керований ударний БпЛА в напрямку Харкова з південного заходу. Нові БпЛА на Харківщині на/повз Ізюм зі сходу. БпЛА в напрямку Вилково (Одещина) з акваторії Чорного моря. Декілька груп БпЛА з Сумщини курсом на Полтавщину (вектор - н.п.Лохвиця) та Чернігівщину (н.п.Парафіївка/Ічня). Реактивний БпЛА в районі м. Полтава! Реактивний дрон з Харківщини – на Полтавщину, курсом на Диканьку, Полтаву. Сумщина: БпЛА повз Конотоп у напрямку Батурина (Чернігівщина), у напрямку Бурині,Білопілля; Дніпропетровщина: БпЛА на сході області у напрямку Павлограда,Тернівки. Реактивний дрон з Бєлгородської області Росії – на північ Харківщини в напрямку Богодухова. У Чернігові було чутно вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.
БпЛА курсом на Харків з півночі.
БпЛА на сході Дніпропетровщини повз Васильківку у західному напрямку.
Нова група БпЛА в акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини.
Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Декілька БпЛА на північному заході Чернігівщини рухається уздовж кордону з Білоруссю курсом на Славутич, Київщину.
Керовані ударні БпЛА на сході від міста Дніпро постійно змінюють напрямок руху.
Харківщина: БпЛА повз Богодухів на сході у південно-східному напрямку.
БпЛА у напрямку Харкова з північного заходу.
Загроза застосування балістичного озброєння з півночі.
БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Чорноморська, Одеси;
БпЛА на заході від Херсона, курс – північний (Миколаївщина);
БпЛА в напрямку м.Дніпро з південного сходу;
БпЛА на північному сході від н.п.Ріпки (Чернігівщина), курс – змінний;
БпЛА на сході Харківщини на/повз Пролісне.
БпЛА в Криворізькому р-ні Дніпропетровщини повз Зеленодольськ у північно-західному напрямку.
У Конотопі на Сумщині внаслідок влучання російського БпЛА є 5 постраждалих. Серед них діти 2003, 2012 та 2017 років, а також їхня мама, написав міський голова Артем Семеніхін.
Дніпропетровщина: БпЛА в напрямку Синельникового зі сходу.
Чернігівщина: БпЛА в напрямку Ніжина з півночі та н.п.Мала Дівиця зі сходу.
Дніпропетровщина: БпЛА курсом на н.п.Губиниха з південного сходу.
БпЛА на північному заході Дніпропетровщини на/повз н.п. П'ятихатки.
БпЛА в напрямку м.Запоріжжя з півдня.
Керований ударний БпЛА в напрямку Харкова з південного заходу.
Нові БпЛА на Харківщині на/повз Ізюм зі сходу.
БпЛА в напрямку Вилково (Одещина) з акваторії Чорного моря.
Декілька груп БпЛА з Сумщини курсом на Полтавщину (вектор - н.п.Лохвиця) та Чернігівщину (н.п.Парафіївка/Ічня).
Реактивний БпЛА в районі м. Полтава!
Реактивний дрон з Харківщини – на Полтавщину, курсом на Диканьку, Полтаву.
Сумщина: БпЛА повз Конотоп у напрямку Батурина (Чернігівщина), у напрямку Бурині,Білопілля;
Дніпропетровщина: БпЛА на сході області у напрямку Павлограда,Тернівки.
Реактивний дрон з Бєлгородської області Росії – на північ Харківщини в напрямку Богодухова.
У Чернігові було чутно вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.