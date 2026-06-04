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24 Канал Новини України Україна знову під атакою "Шахедів", у Чернігові прогримів вибух: де зараз тривога
4 червня, 23:08
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Оновлено - 00:22, 5 червня

Україна знову під атакою "Шахедів", у Чернігові прогримів вибух: де зараз тривога

Владислав Кравцов

Росія вночі 5 червня знову запустила по Україні свої ударні безпілотники типу "Шахед". Через це у низці областей пролунала тривога.

За рухом ворожих дронів слідкує 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ. Якщо у вашому населеному пункті пролунала тривога, негайно прямуйте в укриття.

До теми "Дрони-матки" та "ждуни": противник змінює тактику ударів по Харкову 

Що відомо про повітряну тривогу?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті

 

00:21, 05 червня

БпЛА курсом на Харків з півночі.

БпЛА на сході Дніпропетровщини повз Васильківку у західному напрямку.

Нова група БпЛА в акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини.

00:18, 05 червня

Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

00:14, 05 червня

Декілька БпЛА на північному заході Чернігівщини рухається уздовж кордону з Білоруссю курсом на Славутич, Київщину.

Керовані ударні БпЛА на сході від міста Дніпро постійно змінюють напрямок руху.

Харківщина: БпЛА повз Богодухів на сході у південно-східному напрямку.

00:05, 05 червня

БпЛА у напрямку Харкова з північного заходу.

00:02, 05 червня

Загроза застосування балістичного озброєння з півночі.

00:00, 05 червня

  • БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Чорноморська, Одеси;

  • БпЛА на заході від Херсона, курс – північний (Миколаївщина);

  • БпЛА в напрямку м.Дніпро з південного сходу;

  • БпЛА на північному сході від н.п.Ріпки (Чернігівщина), курс – змінний;

  • БпЛА на сході Харківщини на/повз Пролісне.

23:51, 04 червня

БпЛА в Криворізькому р-ні Дніпропетровщини повз Зеленодольськ у північно-західному напрямку.

23:48, 04 червня

У Конотопі на Сумщині внаслідок влучання російського БпЛА є 5 постраждалих. Серед них діти 2003, 2012 та 2017 років, а також їхня мама, написав міський голова Артем Семеніхін.

23:45, 04 червня

Дніпропетровщина: БпЛА в напрямку Синельникового зі сходу.

23:41, 04 червня

  • Чернігівщина: БпЛА в напрямку Ніжина з півночі та н.п.Мала Дівиця зі сходу. 

  • Дніпропетровщина: БпЛА курсом на н.п.Губиниха з південного сходу.

23:29, 04 червня

БпЛА на північному заході Дніпропетровщини на/повз н.п. П'ятихатки.

23:12, 04 червня

  • БпЛА в напрямку м.Запоріжжя з півдня.

  • Керований ударний БпЛА в напрямку Харкова з південного заходу.

23:09, 04 червня

Нові БпЛА на Харківщині на/повз Ізюм зі сходу.

23:04, 04 червня

БпЛА в напрямку Вилково (Одещина) з акваторії Чорного моря.

23:02, 04 червня

Декілька груп БпЛА з Сумщини курсом на Полтавщину (вектор - н.п.Лохвиця) та Чернігівщину (н.п.Парафіївка/Ічня).

23:01, 04 червня

Реактивний БпЛА в районі м. Полтава!

22:49, 04 червня

Реактивний дрон з Харківщини – на Полтавщину, курсом на Диканьку, Полтаву.

22:47, 04 червня

  • Сумщина: БпЛА повз Конотоп у напрямку Батурина (Чернігівщина), у напрямку Бурині,Білопілля;

  • Дніпропетровщина: БпЛА на сході області у напрямку Павлограда,Тернівки.

22:42, 04 червня

Реактивний дрон з Бєлгородської області Росії – на північ Харківщини в напрямку Богодухова.

22:35, 04 червня

У Чернігові було чутно вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.

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