У небі над Україною літають "Шахеди": де зараз є небезпека
Російська армія ввечері 5 лютого знову запустила по Україні ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це областями стала ширитися повітряна тривога.
Де рухаються ворожі дрони, які області вже стали "червоними" та чи лунали десь вибухи – розповідає 24 Канал. Інформацію ми збирали з телеграм-каналу Повітряних сил ЗСУ.
До теми Загроза діставалась Львівщини: Росія тероризувала Україну "Шахедами"
Де зараз є повітряна тривога?
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті
БпЛА на Харківщині, вектор Берестин. На Чернігівщині розвідувальний БпЛА противника, який може бути навідником ворожих засобів ураження! Залучено засоби для його збиття. (Новгород-Сіверський р-н). Місто Запоріжжя: БпЛА з півночі на місто. БпЛА на Сумщині, повз Хотінь курсом на схід. БпЛА на Миколаївщині, напрямок Нова Одеса/Вознесенськ. БпЛА на Дніпро, Кривий Ріг, Кам'янське, Нікополь, Кременчук.
БпЛА на Харківщині, вектор Берестин.
На Чернігівщині розвідувальний БпЛА противника, який може бути навідником ворожих засобів ураження! Залучено засоби для його збиття. (Новгород-Сіверський р-н).
Місто Запоріжжя: БпЛА з півночі на місто.
БпЛА на Сумщині, повз Хотінь курсом на схід.
БпЛА на Миколаївщині, напрямок Нова Одеса/Вознесенськ.
БпЛА на Дніпро, Кривий Ріг, Кам'янське, Нікополь, Кременчук.