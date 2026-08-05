Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України Росія запустила по Україні дрони: де зараз загроза
5 серпня, 23:31
2
Оновлено - 23:35, 5 серпня

Росія запустила по Україні дрони: де зараз загроза

Данило Жоров

В ніч з 5 на 6 серпня Росія атакує Україну безпілотниками. В деяких областях оголосили повітряну тривогу.

Про ситуацію в небі повідомляють у Повітряних силах ЗСУ. 24 Канал зібрав головне про рух ворожих цілей. 

Що відомо про атаку ворога?

Закликаємо не нехтувати власною безпекою та перебувати в укриттях під час тривоги для вашого регіону. 

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

В яких регіонах повітряна тривога: дивіться карту

 

 

23:32, 05 серпня

У Миколаєві чутно вибух.

23:04, 05 серпня

БпЛА курсом на Кам'янське/Дніпро з південного заходу.

22:14, 05 серпня

БпЛА із Сумщини (Лебедин) у напрямку Полтавщини.

21:30, 05 серпня

БпЛА над Харковом.

КАБи на Запоріжжя.

21:15, 05 серпня

КАБи на Дніпропетровщину, Донеччину.

Пов'язані теми:

Війна Росії з Україною Атака дронами-камікадзе
Повітряна тривога