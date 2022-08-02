Повітряна тривога у багатьох областях, звуки вибухів чули у Харкові та Миколаєві

У Миколаєві пролунали вибухи, орієнтовно хвилину перед ними в місті оголосили про повітряну тривогу. Також ймовірно вибухи чули в Харкові, проте там також дуже сильна гроза.

Відповідну інформацію оголосили орієнтовно о 03:54 2 серпня. Перед цим ще ввечері 1 серпня у Миколаєві відразу після тривоги повідомили про вибухи, неспокійно і в районі Чорнобаївки.

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У Миколаєві пролунали вибухи

Знов потужні вибухи в місті,

– повідомили місцеві жителі щодо Миколаєва.

Вибухи та гроза в Харкові

Також вибухи очевидці почули у Харкові. За даними телеграму "Харків Life", орієнтовно о 03:48 у місті почули три вибухи.

Окрім того, в області сильна гроза. За даними підписників гримить голосніше, ніж від ракет. Станом на 03:54 2 серпня тихо.

"Поправка на кількість ракет – всього було 6. Про нові пуски повідомлень немає", – мовиться у повідомленні.