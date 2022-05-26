Повітряна тривога у більшості областей України – негайно в укриття
26 травня 2022 , 18:53Читать новость на русском
У більшості областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетного удару з боку Росії. Мешканцям цих регіонів потрібно негайно пройти в укриття.
Якщо ви почули сирену – у жодному випадку не ігноруйте її. Пройдіть до найближчого укриття та перебувайте там доти, поки сирена не сповістить про відбій.
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Де оголосили повітряну тривогу
Станом на 18:55 сирена пролунала у:
- Києві та Київській області;
- Чернігівській області;
- Сумській області;
- Полтавській області;
- Харківській області;
- Донецькій області;
- Дніпропетровській області;
- Запорізькій області;
- Миколаївській області;
- Одеській області;
- Кіровоградській області;
- Черкаській області.