Повітряна тривога у більшості областей України – негайно в укриття

26 травня 2022 , 18:53
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У більшості областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетного удару з боку Росії. Мешканцям цих регіонів потрібно негайно пройти в укриття.

Якщо ви почули сирену – у жодному випадку не ігноруйте її. Пройдіть до найближчого укриття та перебувайте там доти, поки сирена не сповістить про відбій.

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Де оголосили повітряну тривогу

Станом на 18:55 сирена пролунала у:

  • Києві та Київській області;
  • Чернігівській області;
  • Сумській області;
  • Полтавській області;
  • Харківській області;
  • Донецькій області;
  • Дніпропетровській області;
  • Запорізькій області;
  • Миколаївській області;
  • Одеській області;
  • Кіровоградській області;
  • Черкаській області.

 

 

 

Автор: Іван Магуряк