В одній з областей змінили оповіщення про тривоги: як там тепер інформуватимуть про небезпеку

На Черкащині від 10 січня повітряну тривогу оголошуватимуть по-новому. Так, там змінили систему оповіщення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

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На Черкащині змінили систему оповіщення про тривоги

В пʼятницю, 10 січня, стало відомо про зміни в системі оповіщення на Черкащині.

Ураховуючи кількість і тривалість повітряних тривог у нас в області та задля безперебійної роботи підприємств, установ і організацій, відсьогодні впроваджуємо в області пілотний проєкт,

– повідомив Табурець.

За його словами, алгоритми відпрацювали з профільними службами та військовими.

Як пояснив голова Черкаської ОВА, у разі небезпеки через ворожі БпЛА повітряну тривогу будуть вмикати по районах. Тобто сигнал "Повітряна тривога" отримуватиме певний район Черкаської області, де фіксується ціль чи є потенційна загроза, зокрема від роботи засобів ППО.

У разі ракетної небезпеки повітряну тривогу вмикатимуть без змін. Тобто, її оголошуватимуть по всій області одночасно.