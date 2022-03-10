Повітряна тривога на Чернігівщині – усім в укриття

По всій території Чернігівської області оголосили повітряну тривогу. Мешканцям потрібно спуститися в укриття.

В укриттях потрібно перебувати доти, поки сирена не сповістить про відбій тривоги. Не нехтуйте своєю безпекою.

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Якщо поблизу немає спеціально облаштованих укриттів, то ви можете спуститися у підвал. Якщо і такої можливості немає, тоді потрібно зачинитись у ванній кімнаті.

Карту укриттів Чернігівської області ви можете знайти тут.

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