Повітряна тривога на Чернігівщині – усім в укриття
10 березня 2022 , 07:04Читать новость на русском
По всій території Чернігівської області оголосили повітряну тривогу. Мешканцям потрібно спуститися в укриття.
В укриттях потрібно перебувати доти, поки сирена не сповістить про відбій тривоги. Не нехтуйте своєю безпекою.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни
Якщо поблизу немає спеціально облаштованих укриттів, то ви можете спуститися у підвал. Якщо і такої можливості немає, тоді потрібно зачинитись у ванній кімнаті.
Карту укриттів Чернігівської області ви можете знайти тут.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!