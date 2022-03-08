Повітряна тривога у Дніпрі: всім в укриття

У Дніпрі лунають сирени повітряної тривоги. Всіх просять прямувати до найближчих укриттів.

Про ймовірну небезпеку у Дніпрі оголосили о 16:22.

Ігнорувати повідомлення про тривогу категорично не можна, адже від обстрілів російських окупантів гинуть і мирні жителі.

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Нагадаємо, що спершу потрібно швидко вимкнути газ, світло та інші комунікації в помешканні. За можливості повідомити про повітряну тривогу своїх сусідів. Окрім цього, слід допомогти хворим і людям похилого віку. До укриття необхідно дістатися якнайшвидше. Покидати сховище можна лише після повідомлення про скасування повітряної тривоги.

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