Повітряна тривога у Дніпрі: всім в укриття

8 березня 2022 , 16:27
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Джерело:

Суспільне Дніпро

У Дніпрі лунають сирени повітряної тривоги. Всіх просять прямувати до найближчих укриттів.

Про ймовірну небезпеку у Дніпрі оголосили о 16:22. 

Ігнорувати повідомлення про тривогу категорично не можна, адже від обстрілів російських окупантів гинуть і мирні жителі.

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Нагадаємо, що спершу потрібно швидко вимкнути газ, світло та інші комунікації в помешканні. За можливості повідомити про повітряну тривогу своїх сусідів. Окрім цього, слід допомогти хворим і людям похилого віку. До укриття необхідно дістатися якнайшвидше. Покидати сховище можна лише після повідомлення про скасування повітряної тривоги.

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Автор: Марта Пономаренко