Повітряна тривога у Харкові – лунають сирени

У місті Харкові оголошена повітряна тривога: усім мешканцям слід негайно сховатися в укриттях.

Росія продовжує цинічні атаки, зокрема повітряні. Цього разу загрозу оголосили в місті Харкові. Нагадаємо, що, незалежно від того, де ви перебуваєте, ввімкнені сирени попереджають про небезпеку.

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Почувши їх, необхідно терміново пройти до місця укриття та дотримуватися решти інструкцій, які транслюють на офіційних теле- та радіоканалах.

З собою варто взяти "екстрену валізку" із запасом харчів, води, ліків. Якщо є змога, сповістіть про небезпеку людей похилого віку та допоможіть їм дістатися до укриття.

У Харкові є понад 300 укриттів на підприємствах, а також переходи, паркінги та більш ніж 4 тисячі найпростіших укриттів – підвалів. Також харків'яни можуть сховатися в метрополітені, але влада просить усіх мати при собі документи, що засвідчують особу (паспорти).

Перебувати в укритті слід до наступного сигналу сирени, що значить відбій повітряної тривоги.

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