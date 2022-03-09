Повітряна тривога в Харкові та Вінниці – усім в укриття
9 березня 2022 , 18:48Читать новость на русском
У Вінниці та в Харкові оголосили повітряну тривогу. Мешканцям усіх міст рекомендують спуститися в укриття.
В укриттях потрібно перебувати до відбою тривоги. Не нехтуйте своєю безпекою.
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Якщо немає спеціально облаштованих укриттів поблизу, то можна спуститися у підвал. Якщо й немає такої нагоди, тоді потрібно зачинитися у ванній кімнаті.
Карту укриттів у Харкові та Вінниці ви можете знайти за посиланням, натиснувши на назву міста.
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