Повітряна тривога в Харкові та Вінниці – усім в укриття

У Вінниці та в Харкові оголосили повітряну тривогу. Мешканцям усіх міст рекомендують спуститися в укриття.

В укриттях потрібно перебувати до відбою тривоги. Не нехтуйте своєю безпекою.

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Якщо немає спеціально облаштованих укриттів поблизу, то можна спуститися у підвал. Якщо й немає такої нагоди, тоді потрібно зачинитися у ванній кімнаті.

Карту укриттів у Харкові та Вінниці ви можете знайти за посиланням, натиснувши на назву міста.

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