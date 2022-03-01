Повітряна тривога у Харкові та Запоріжжі: всі в укриття
1 березня 2022 , 18:43Читать новость на русском
Повітряну тривогу оголосили у Харкові та Запоріжжі. Там людей закликають негайно перейти в укриття.
Відповідну інформацію оприлюднили о 18:42 1 березня. Сирени лунають через загрозу влучення ракет.
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Повітряна тривога у Харкові та Запоріжжі
Харків! Запоріжжя! Повітряна тривога!
– мовиться у повідомленні.
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