Повітряна тривога у Харкові та Запоріжжі: всі в укриття

1 березня 2022 , 18:43
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Повітряну тривогу оголосили у Харкові та Запоріжжі. Там людей закликають негайно перейти в укриття.

Відповідну інформацію оприлюднили о 18:42 1 березня. Сирени лунають через загрозу влучення ракет.

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Повітряна тривога у Харкові та Запоріжжі

Харків! Запоріжжя! Повітряна тривога!
– мовиться у повідомленні.  


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Автор: Діана Квасневська