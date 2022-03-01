Повітряна тривога на Хмельниччині – лунають сирени в області

У Хмельницькій області оголосили повітряну тривогу. Місцевих мешканців просять пройти до найближчих укриттів.

На Хмельниччині лунають сирени – повідомляють про повітряну тривогу. Місцеві мешканці мають якнайшвидше пройти до сховищ та укриттів.

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УВАГА повітряна ТРИВОГА - усім в УКРИТТЯ

Хмельницька область

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