Повітряна тривога на Хмельниччині – лунають сирени в області
1 березня 2022 , 20:38Читать новость на русском
Джерело:Сергій Гамалій/ Хмельницька ОДА
У Хмельницькій області оголосили повітряну тривогу. Місцевих мешканців просять пройти до найближчих укриттів.
На Хмельниччині лунають сирени – повідомляють про повітряну тривогу. Місцеві мешканці мають якнайшвидше пройти до сховищ та укриттів.
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УВАГА повітряна ТРИВОГА - усім в УКРИТТЯ
Хмельницька область
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