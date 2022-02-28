Повітряна тривога у Хмельницькому, на Тернопільщині, в Дніпрі та інших містах

28 лютого 2022 , 21:02
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Повітряна тривога у Хмельницькому, на Тернопільщині та Дніпрі. Людей просять переміститись в укриття через небезпеку удару Росії.

Відповідні повідомлення з'явились орієнтоно о 20:59 28 лютого. Про це написало Суспільне. 

Важливо У Львові повітряна тривога: негайно в укриття

Повітряна тривога у великих містах: всі в укриття

На Тернопільщині, Рівненщині, Хмельниччині, Волині, у Маріуполі, Дніпрі та Львові — повітряна тривога, усім в укриття,
– мовиться у повідомленні.
 

Також її оголосили у Львові, Вінниці. Через загрозу артобстрілу людей закликають перебувати в укриттях.


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Автор: Діана Квасневська