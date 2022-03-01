Повітряна тривога у містах: Житомир, Черкаси, Кропивницький та Умань ховаються в укриття

У низці українських міст повідомили про повітряну тривогу. Мешканці Черкас, Житомира, Кропивницького, Лубен та Умані мають пройти до найближчих бомбосховищ. Також сирени лунають на Хмельниччині.

Українські міста знову під загрозою обстрілу. Цього разу сирени лунають у Житомирі, Черкасах, Кропивницькому, Лубнах, Умані та на Хмельниччині.

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Містяни мають сховатися в укриттях та допомогти тим, хто цього потребує, дібратися до них.

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