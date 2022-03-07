Повітряна тривога в Одесі, Охтирці, Сумах та Житомирі – всім в укриття

7 березня 2022 , 13:49
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Джерело:

Суспільне

В Одесі Охтирці, Сумах та Житомирі оголосили повітряну тривогу. Місто можуть обстріляти російські окупанти.

В Одесі, Охтирці, Сумах та Житомирі лунають сирени – повітряна тривога. Мешканці міст мають якнайшвидше пройти до бомбосховищ. 

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У містах, в яких оголошено повітряну тривогу, мешканці мають пройти до найближчих сховищ та чекати на відбій. 

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Автор: Ярослава Прадід