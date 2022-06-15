Повітряна тривога на Півдні та Сході: негайно прямуйте до укриття

У більшості областей Півдня та на всьому Сході країни повітряна тривога. Усім жителям цих регіонів слід негайно прямувати в безпечне місце.

Сирени почали гудіти на початку доби 15 червня. Станом на 00:13 попередили про загрозу удару з неба в 11 областях.

Якщо ви побачите влучання ракети чи вибухи, не знімайте їх. Публікація цих матеріалів у соцмережах допомагає ворогу корегувати удар. Тому такі дії загрожують не тільки життю цивільних, а й рятувальників і наших захисників, які працюють на місці події. Також пам'ятайте – суворо заборонено публікувати будь-якы дані про роботу протиповітряної оборони, поки про це не пишуть представники влади.