Повітряна тривога у Рівному та на Волині: всі в укриття

7 березня 2022 , 16:39
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Повітряна тривога у Рівному та на Волині. Всіх людей закликають ховатись в укриття.

Відповідну інформацію оприлюднили о 16:37 7 березня. Людей закликають реагувати на сирени. 

Зауважте Повітряна тривога у Рівному та на Волині: всі в укриття

На Волині та у Рівному сирени

Увага, всім в укриття. Повітряна тривога на Волині та в Рівному,
– мовиться у повідомленні. 

Людей закликають негайно йти в укриття, адже снаряди ворога влучають в житлові будинки в українських містах. 


Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу


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Автор: Діана Квасневська