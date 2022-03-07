Повітряна тривога у Рівному та на Волині: всі в укриття
7 березня 2022 , 16:39Читать новость на русском
Повітряна тривога у Рівному та на Волині. Всіх людей закликають ховатись в укриття.
Відповідну інформацію оприлюднили о 16:37 7 березня. Людей закликають реагувати на сирени.
Зауважте Повітряна тривога у Рівному та на Волині: всі в укриття
На Волині та у Рівному сирени
Увага, всім в укриття. Повітряна тривога на Волині та в Рівному,
– мовиться у повідомленні.
Людей закликають негайно йти в укриття, адже снаряди ворога влучають в житлові будинки в українських містах.
Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу
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