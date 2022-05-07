Пролунала повітряна тривога в більшості областей

У більшості областей України під ранок 7 травня пролунали сигнали повітряної тривоги. Сирени гуділи всюди, окрім Заходу країни.

Станом на 4:24 була небезпека атаки з неба в 11 регіонах. Якщо ви почули попередження про потенційну небезпеку, негайно прямуйте в укриття та слідкуйте за наступними повідомленнями місцевої влади. Це може врятувати ваше життя.

Важливо Прошу всіх, особливо цими днями, не ігнорувати сигнали тривоги, – Зеленський

Коротка тривога в більшості міст

Спершу почали гуділи сирени на сході, а потім червоною стала карата небезпек і на Півдні, Центрі та Півночі. Проте невдовзі після цього, був відбій тривоги всюди, окрім Київської та Луганської областей. Тому станом на 4:39 тільки там жителям варто було залишатися в укриттях.

Карта повітряних тривог станом на 4:28 та 4:42 / Скриншот

Пролунали повторні сигнали

О 04:48 на карті потенційної небезпеки вже вдруге з'явилася Донеччина. Вже за кілька хвилин додалися Харківщина, Дніпропетровщина та Запорізька область. Однак водночас із цим звідти зник Київ і Київська область.

Що робити коли немає доступу до укриття

На Луганщині сигнал тривоги пролунав ще 4 квітня. Відтоді там не було відбою вже 32 дні.

Скористайтеся правилом двох стін. Потрібно бути щонайменше за двома перегородками від потенційного місця влучання снаряду. Коли одна стіна стримує ударну хвилю, інша може захистити вас від уламків.

Коли лунає сигнал тривоги завжди є небезпека. Адже він спрацьовує, коли є інформація про ракети чи літальні апарати в небі над Україною. На жаль, часто неможливо передбачити, куди саме цього разу захочуть вдарити росіяни.

Будьте пильними в цей період

І президент України, і в Міністерстві внутрішніх справ закликали особливо себе берегти перед 9 травня. В цей період тим паче не можна нехтувати сигналами повітряної тривоги, оскільки ворог може готувати різні атаки та диверсії. Відтак для кожного українця ризики зростають у кілька разів.

Прошу всіх наших громадян – і особливо цими днями – не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Будь ласка, це ваше життя, життя ваших дітей,

– закликав Володимир Зеленський.

Також він попросив дотримуватися комендантської години. Адже це вкрай важливо, щоб поліція та інші служби могли ефективно захищати безпеку жителів міст.

Думка експерта – коли відбудеться перелом війни: дивіться відео