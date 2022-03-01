Повітряна тривога у Сумах: можлива загроза авіаудару
1 березня 2022 , 20:33Читать новость на русском
Джерело:телеграм Дмитра Живицького
У Сумах оголосили повітряну тривогу! Людям потрібно негайно покинути домівки та бігти в укриття.
Росіяни продовжують атакувати українські міста. Сирени у Сумах пролунали об 20:30. Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький зазначив, що можлива загроза авіаудару.
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Людей просять спуститись в укриття та не виходити звідти до того часу, поки не буде сигналу відміни тривоги.
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