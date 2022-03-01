Повітряна тривога на Тернопільщині: всі в укриття

На Тернопільщині оголосили повітряну тривогу. Потрібно терміново спускатися в укриття для власної ж безпеки.

Інформація про повітряну тривогу з'явилася о 5 годині 19 хвилин. Майже одночасно сирени увімкнули на Волині та в Рівненській області.

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Важливо, до повідомлення про відбій тривогу – необхідно перебувати в укритті.

До цього повітряну тривогу на Тернопільщині оголошували о 21:14 28 лютого. Загроза була у Тернополі та Надвірній.

До слова, 26 лютого у Тернополі з 22:00 до 6:00 почала діяти комендантська година. Відповідні заходи запровадили для безпеки тернополян і жителів області.

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