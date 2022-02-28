Повітряна тривога у Тернополі та Надвірній: всі в укриття

28 лютого 2022 , 21:15
Читать новость на русском

Повітряна тривога у Тернополі та Надвірній. Людей закликають негайно спуститись в укриття.

Повітряну тривогу оголосили о 21:14. Влада закликає людей переміститись в укриття. 

Важливо Що робити, якщо лунає тривожна сирена і як захиститись від обстрілів

У Тернополі та Надвірній повітряна сирена

Тернопіль, Надвірна! Повітряна тривога!
– мовиться у повідомленні. 

Буквально декілька хвилин тому про тривогу повідомили на Тернопільщині, Рівненщині, Хмельниччині, Волині, у Маріуполі, Дніпрі та Львові. 

Будь ласка, перебувайте в укриттях.


Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.