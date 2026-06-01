На Україну сунуть нові хвилі "Шахедів": де зараз є загроза удару
1 червня, 18:39
Оновлено - 19:04, 1 червня

На Україну сунуть нові хвилі "Шахедів": де зараз є загроза удару

Діана Подзігун

Надвечір 1 червня російські війська продовжують атакувати Україну новими хвилями "Шахедів" та ударних дронів інших типів. Відтак повітряна тривога через загрозу удару лунає в декількох регіонах.

Монітори та Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух ворожих повітряних цілей. 24 Канал зібрав інформацію про вибухи та наслідки ударів.

Деталі російської атаки та наслідки

Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті

19:48, 01 червня

БпЛА із Чорного моря у напрямку Татарбунарів.

19:02, 01 червня

БпЛА на півночі та сході Сумщини курсом на Суми, Конотоп, Кролевець, Глухів.

БпЛА на півночі Харківщини курсом на Чугуїв

18:34, 01 червня

Група БпЛА з Курської області Росії на Сумщину, курсом на Суми, Ромни.

БпЛА на Харків зі сходу.

18:34, 01 червня

БпЛА зі сходу Кіровоградщини на Кропивницький. 

БпЛА на півночі Чернігівщини рухаються вздовж кордону на Київщину.

18:33, 01 червня

БпЛА на Запоріжжя з півдня.

18:33, 01 червня

БпЛА на Чернігів з півночі.

18:31, 01 червня

БпЛА зі сходу Миколаївщини на/повз Новоантонівку.

