Повітряна тривога у Вінниці: біжіть в укриття

У Вінниці – повітряна тривога. Усім жителям потрібно швидко спускатись в укриття.

Сигнал тривогу пролунав близько 05:41. Слід розуміти, що укриття не можна покидати до "відбою".

До речі У Чернігові повітряна тривога

Важливо також допомогти спуститись у безпечне місце всім немічним, старшим чи самотнім людям поблизу.

Про "відбій" тривоги можна дізнатись з офіційних ресурсів або ж дочекатись другого звуку сирени. Такі правила рятують життя!



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми – зараз найшвидші. Цілодобово!