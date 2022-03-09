Повітряна тривога у Вінниці: біжіть в укриття
9 березня 2022 , 05:47Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне Вінниця"
У Вінниці – повітряна тривога. Усім жителям потрібно швидко спускатись в укриття.
Сигнал тривогу пролунав близько 05:41. Слід розуміти, що укриття не можна покидати до "відбою".
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Важливо також допомогти спуститись у безпечне місце всім немічним, старшим чи самотнім людям поблизу.
Про "відбій" тривоги можна дізнатись з офіційних ресурсів або ж дочекатись другого звуку сирени. Такі правила рятують життя!
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