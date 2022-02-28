Повітряна тривога – у Вінниці, Чернівцях, Полтаві й містах на Київщині

У низці міст у ніч проти 28 лютого оголосили повітряну тривогу. Мешканцям Вінниці, Чернівців, Полтави, Білої Церкви, Богуслава, Миронівки й Таращі – негайно в укриття.

Тривожні сирени у всіх вищеперелічених містах почали звучати 28 лютого близько 00:36. Зберігайте спокій та ховайтеся в укриттях.

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Важливо: залишайтеся в укритті, поки не почуєте сигнал про відбій тривоги або відповідне повідомлення на офіційних ресурсах.

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