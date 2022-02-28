Повітряна тривога у Вінниці: усі в укриття
28 лютого 2022 , 09:28Читать новость на русском
Джерело:Держспецзв'язку
У Вінниці працюють сирени через повітряну тривогу. Усім мешканцям міста потрібно спуститися в укриття.
У місті є загроза атаки загарбників з повітря. Тому всім мешканцям необхідно терміново спуститися в укриття.
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Знайдіть найближче укриття та спустіться в нього. Там потрібно перебувати до сигналу сирени, який сповістить про відбій.
Карта укриттів у Вінниці
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