Повітряна тривога у Вінниці: усі в укриття

У Вінниці працюють сирени через повітряну тривогу. Усім мешканцям міста потрібно спуститися в укриття.

У місті є загроза атаки загарбників з повітря. Тому всім мешканцям необхідно терміново спуститися в укриття.

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Знайдіть найближче укриття та спустіться в нього. Там потрібно перебувати до сигналу сирени, який сповістить про відбій.

Карта укриттів у Вінниці

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