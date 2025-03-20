Ще в одній області України вводять розподіл повітряних тривог

На території Запорізької області запроваджують розподіл повітряних тривог. Це означає, що відтепер небезпеку для області та обласного центру оголошуватимуть окремо.

Це починає діяти з четверга, 20 березня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

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Як діятиме розподіл тривог

За даними адміністрації, якщо тепер системи спостереження та Сили оборони фіксуватимуть ворожу загрозу для прифронтових населених пунктів, то у Запоріжжі сирена не лунатиме.

Якщо небезпека поширюється на Запоріжжя, сигнал тривоги активується по всій Запорізькій області, в тому числі в обласному центрі,

– ідеться у повідомленні.

Зазначали, що протягом останніх трьох років у Запорізькій області пролунало понад 5 тисяч тривог, хоча левова частина стосувалася лише прифронтових громад, а не обласного центру.

Нагадаємо, у січні на подібну систему перейшли у Черкаській області задля безперебійної роботи підприємств, установ і організацій. Алгоритми відпрацювали з профільними службами та військовими.