Повітряна загроза у Дніпрі: негайно тікайте в укриття

Мешканців міста Дніпро попередили про повітряну загрозу авіаційного удару від Росії. Тривожні сирени там зазвучали знову 3 березня о 21:05.

Хоча менше 3 годин тому у Дніпрі вже лунали сирени.

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Головне при сиренах – зберігати спокій. Потрібно взяти з собою "тривожну валізу" й, не зволікаючи, рухатися до найближчого укриття.

Не покидайте укриття, поки не почуєте відповідний сигнал про відбій тривоги. Офіційні ресурси повідомлять, коли вийти звідти буде безпечно.

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