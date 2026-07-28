Полковник запасу ЗСУ оцінив ризики від повітряного перемир'я

За даними ЗМІ, Україна та США нібито готують пропозицію Росії щодо повітряного перемир'я. Утім, Силам оборони України зараз не варто припиняти атаки дронами по РФ.

Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. За його словами, ідея повітряного перемир'я має свої мінуси.

Що не так з повітряним перемир'ям?

Як вважає Світан, Україні потрібно продовжувати атакувати дронами Росію. Удари по тилу ворога – ключ до того, аби вистояти у війні.

Ми не зможемо здолати Росію без авіаційного компонента. Якщо не будемо працювати по тилу ворога, то почнуться проблеми. Вони почнуть ще більше тиснути на лінії зіткнення. У них більше особового складу,

– зауважив Світан.

Світан сказав, як ставиться до ідеї повітряного перемир'я: дивіться відео 24 Каналу

Силам оборони вкрай необхідно і надалі руйнувати логістику окупантів та вибивати різні військові об'єкти на відстані до 1500 кілометрів. Без цього стримувати ворога буде значно важче.

Додамо, днями Сили оборони України уразили комбінат "Пріоритет" у селищі Борок Удмуртської Республіки. Відомо, що на підприємстві сталася пожежа. У Генштабі уточнили, що "Пріоритет" входить до системи державного матеріального резерву Росії. Це стратегічний об'єкт закритого типу, який перебуває під воєнізованою охороною. Він виконує функції великої нафтобази державного значення.