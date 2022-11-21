Росія виснажує українську ППО: Повітряні сили розповіли про проблеми із захистом неба України

Росія намагається своїми масованими обстрілами виснажити нашу систему ППО, залишивши Україну без ракет для захисту. І попри те, що багато країн світу посилюють українську ППО, певні проблеми все ж є.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, передає 24 канал.

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За його словами, проблема є. Україна наразі має малу кількість вогневих засобів навіть попри потужну допомогу партнерів.

Протиповітряна оборона має бути ешелонною. Тобто нижній край – хлопці з ПЗРК та комплексами малого радіусу дії, вищий – робота для NASAMS та IRIS-T. І основа, яку ми маємо, – "Бук М-1", С-300. Це основа, яка сьогодні нас захищає,

– пояснив він.

Крім того, є винищувальна авіація, яка також ефективно збиває повітряні цілі.

Чому засобів ППО не вистачає

Для кращого розуміння ситуація Юрій Ігнат запропонував розділити Україну на 50 квадратиків. Наразі Україна має потужності перекрити лише приблизно 22 квадратики.

"Тому наш президент і заявляв, що ті засоби, які ми маємо, – це крапля в морі. Ворог це теж знає", – зазначив речник командування Повітряних сил.

Водночас він запевнив, що українські військові знають про підступність ворога і тому постійно переміщують наші системи ППО, аби ворог їх не уразив.

Як покращується наша система ППО

Україна отримала від Франції дві батареї ЗРК Crotale, які посилять нашу протиповітряну оборону. Юрій Ігнат розповів, що ці комплекси допоможуть перш за все знищувати безпілотники російських військових, як і решта ЗРК, що в сухопутних військ.

Речник Повітряних сил ЗСУ відзначив роботу американських ЗРК Avenger та німецьких Gepard. За його словами, німецькі Gepard ефективно працюють проти "шахідів".

Крім того, він згадав, що британський прем'єр Ріші Сунак 19 листопада повідомив, що Україна отримає від Британії 120 зенітних систем. За словами Ігната, це посилить ППО сухопутних військ.

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