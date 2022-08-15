Повітряні сили збили над Дніпропетровщиною ворожу ракету: як в області минула ніч

Минула ніч на Дніпропетровщині знову була неспокійною. Низка населених пунктів опинилися під ворожим вогнем. Водночас наші військові збили російську ракету.

Окупанти знову обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони. Також постраждала Покровська та Марганецька громада.

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Унаслідок збиття ракети виникла пожежа

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про успішне збиття ворожої ракети. Наші військові "приземлили" Х-59.

Згодом голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук уточнив, що уламки ракети впали на території Раївської громади області. Через це виникла пожежа – загорілися поживні залишки пшениці на площі 2 гектари. Пожежу погасили.

Крім того, пошкоджені 2 приватні будинки, але люди не постраждали. На місці падіння ворожої ракети утворилася вирва глибиною 2 метри і шириною 4 метри.

Обстріли Дніпропетровщини

Голова ОВА зазначив, що минулої ночі область зазнала масованих атак. Окупанти вкотре обстріляли Нікопольський район. Вогонь відкривали з "Градів". Тільки в Нікополь прилетіло 20 снарядів, через що пошкоджені склади, цехи та адмінприміщення промислового підприємства. На щастя, загиблих та поранених немає.

У Марганецьку громаду так само прилетіло близько 20 ворожих снарядів. На щастя, руйнувань і постраждалих немає.

У Покровській громаді унаслідок обстрілу пошкоджене підприємство енергетичної інфраструктури. За попередніми даними постраждалих немає.

По Синельниківському району російські окупанти запустили 4 ракети С-300. Унаслідок атаки зруйнований об'єкт соціальної інфраструктури. Інші деталі обстрілу з'ясовують.

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини / Фото з телеграму Валентина Резніченка

Неспокійною ніч була і в Харкові

Уночі російські окупанти обстріляли Слобідський район Харкова. Ворог відкрив вогонь близько 2:50. росіяни влучили на територію одного з підприємств.

Станом на 7:00 15 серпня інформації про поранених або загиблих не було.

Окупанти знову обстріляли Миколаївщину

Близько 2:40 росіяни вкотре обстріляли Миколаїв. Унаслідок цього пошкоджений готель на околиці міста й обвалилася частина будівлі навчального закладу.

Крім того, під вогнем ворога опинилися Баштанський та Миколаївський райони. У Миколаївському районі росіяни обстріляли вночі село Котляреве. Наслідки уточнюють.

У Баштанському районі росіяни обстріляли кілька разів територію за межами села Широке, а вранці 15 серпня атакували і його. Унаслідок обстрілів пошкоджені будинки та сільські господарства. Схожа ситуація у Поляні, яку росіяни обстріляли вночі.

Березнегуватська громада перебуває під постійним вогнем ворога. Інформацію щодо чергових обстрілів уточнюють.

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