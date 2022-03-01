Повітряна тривога у Дніпрі: негайно в укриття

1 березня 2022 , 18:56
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Повітряну тривогу оголосили в Дніпрі. Людей закликають негайно перейти в укриття.

Відповідну інформацію оприлюднили о 18:47 1 березня. Сирени лунають через загрозу потрапляння ракет. 

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У Дніпрі повітряна тривога

Увага! Оголошено тривогу в Дніпрі, усім пройти в укриття,
– мовиться у повідомленні. 

Перед цим повітряна тривога була в Запоріжжі та Харкові.


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Автор: Діана Квасневська