У Повітряних силах пояснили, як Росія використовує фото уламків збитих нами ракет

На жаль, під час російських атак українці не дотримуються інформаційної безпеки та публікують у мережі роботу ППО. Однак є ще інша сторона проблеми – фото збитих ракет, які вже з'являються у ЗМІ.

Про це в етері національного телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, фото уламків ракет в офіційних джерелах інформації також є загрозливими.

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Як росіяни використовують фото збитих ракет

Юрій Ігнат зауважив, що коли у ЗМІ з'являються фото уламків ракет, то на знімках можна побачити маркування систем Patroit, SAMP/T чи NASAMS. Для росіян це чудова нагода знову розповсюдити фейки про те, що нібито Україна запускає ракети в житлові будинки, а не росіяни. Тобто таким чином ворог намагається виправдати власні воєнні злочини.

Тому речник Повітряних сил радить тим, хто публікує фото уламків, приховувати маркування ракет, аби росіян не використовували ці зображення у пропаганді.

Героїчна робота сил ППО

Падіння уламків – це не тільки про падіння ворожої цілі (дрона, ракети, літака, гелікоптера тощо), але й про уламки ракети ППО, яка збила цю ціль. На жаль, наслідки падінь уламків не передбачувані, проте суттєво менші, ніж від прямих влучань, яким запобігають наші сили ППО.

Щодня і щоночі наші захисники неба демонструють неймовірні результати, знищуючи десятки ворожих цілей. Тільки уночі 29 травня наші воїни знищили 36 з 40 крилатих ракет та 39 іранських дронів "Шахед".

Удень росіяни вирішили атакувати Київ ракетами "Іскандер". Однак сили ППО знищили усі цілі. Постраждалих унаслідок атак та падінь уламків, на щастя, немає. Однак на Хмельниччині після влучання у військовий об'єкт пошкоджені 5 літальних апаратів.

Уночі 28 травня росіяни здійснили наймасованішу атаку "Шахедами", запустивши 59 дронів на Україну, з яких понад 40 на Київ. Сили ППО збили 58 дронів. 1 безпілотник влучив у промисловий об'єкт на Житомирщині. У Києві унаслідок падіння уламків загинула 1 людина, ще 2 постраждали.