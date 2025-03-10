Для "повітряного щита" над Україною потрібно від 24 до 160 літаків: чи під силу це Європі

Для створення повітряного щита над Україною потрібно від 24 до 160 бойових літаків. Чи спроможні союзники на таку операцію.

Це завдання може бути доволі складним для Європи, якщо США в цьому не допомагатимуть. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітичний центр CSIS.

Дивіться також Вперше за довгий час Росія підняла радіолокаційний літак А-50: які завдання він міг виконувати

Чи спроможна на таку операцію Європа без допомоги США

Якщо країни Заходу зважаться на створення місії "повітряного щита" чи іншої операції із захисту українського неба, для її реалізації знадобиться від 24 до 160 бойових літаків, не враховуючи допоміжну авіацію, таку як літаки-заправники та AWACS.

Проте залишається відкритим питання: яким чином така місія може бути організована? Аналітичний центр CSIS у Вашингтоні проаналізував можливі сценарії її реалізації.

Фахівці CSIS зазначають, що європейським країнам буде необхідна значна підтримка з боку США, проте немає гарантій, що Вашингтон погодиться надати таку допомогу та тлі ізоляціоністської політики Трампа.

Щодо кількості літаків для місії, розрахунки базуються на досвіді НАТО. Мінімально необхідні 24 винищувачі – це стандартний формат місії "повітряної поліції" над країнами Балтії, де для охорони 84-кілометрового Сувалкського коридору та 1000 км кордону між Балтією, Білоруссю та Росією залучають до чотирьох ескадрилій.

Однак для забезпечення постійного патрулювання над Україною ця цифра має зрости. Якщо необхідно одночасно мати у повітрі 24 літаки, то реальна потреба становитиме 48, адже у бойових місіях готовність літаків зазвичай не перевищує 50%. З урахуванням великої території України та значно вищого рівня повітряних загроз з боку Росії, загальна потреба може зрости до 160 бойових літаків. При цьому місія "повітряного щита" буде лише доповненням до української системи ППО, яка нестиме основне навантаження.

Також експерти наголошують, що "організація такої місії суттєво вплине на життєвий цикл винищувачів кількох європейських країн".

Особливо важливо те, що у випадку відмови США брати участь у такій операції, організувати "повітряний щит" буде значно складніше.