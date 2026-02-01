Причетна Білорусь: у повітряний простір Польщі вночі знову вторглися повітряні кулі
- Польські військові виявили повітряні кулі, що вторглися в повітряний простір з боку Білорусі в ніч на 1 лютого 2026 року.
- Це не єдиний випадок, аналогічний інцидент стався в ніч на 31 січня, що вказує на серію гібридних дій з боку Білорусі.
В ніч на 1 лютого в Польщі стався черговий інцидент на кордоні з Білоруссю: там військові виявили невідомі об’єкти, схожі на повітряні кулі, які залетіли на територію країни.
Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.
Що сталося в Польщі?
За інформацією польських військових, у ніч із 31 січня на 1 лютого 2026 року білоруська сторона знову здійснила спробу розвідки та перевірки реакції систем протиповітряної оборони. Вони зафіксували вхід у польський повітряний простір об'єктів, що схожі на повітряні кулі.
Політ об’єктів відстежувався за допомогою військових радіолокаційних систем.
Оперативне командування видів Збройних сил Польщі перебуває в постійному контакті з відповідними службами та установами й регулярно обмінюється зібраною інформацією щодо зафіксованих об'єктів,
– йдеться в повідомленні.
Військові наголосили, що Збройні сили Польщі залишаються в готовності виконувати завдання, пов’язані із гарантуванням безпеки польського повітряного простору.
Варто зазначити, що це не єдиний подібний випадок. В ніч на 31 січня польські військові також фіксували вхід об'єктів у повітряний простір країни з боку Білорусі. Тоді повідомлялося, що інцидент є "черговим у серії гібридних дій, які останнім часом фіксуються на сході Польщі".
Як Росія використовує Білорусь?
В ISW заявили, що білоруські аеростати регулярно заходять у повітряний простір Польщі й Литви з жовтня 2025 року.
За словами аналітиків, Росія де-факто анексувала Білорусь і використовує вторгнення в повітряний простір інших країн в рамках своїх зусиль "нульової фази" – фази створення інформаційних та психологічних умов для підготовки до можливої війни між НАТО та Росією у майбутньому.
Економічна співпраця Білорусі та Росії також дедалі більше орієнтується на військові потреби Москви. Наразі вже близько 500 білоруських підприємств інтегрували в "оборонку".