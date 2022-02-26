Повністю ізолюйте Росію, виганяйте послів, – Кулеба звернувся до світу після обстрілу висотки
Джерело:Дмитро Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до світу після обстрілу російських загарбників багатоповерхівки у Києві.
Про це він написав на своїй офіційній сторінці у Твітері. За його словами, Київ пережив ще одну ніч під обстрілами російських сухопутних військ, ракет.
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Один з них врізався в житлову квартиру в Києві. Я вимагаю від світу: повністю ізолювати Росію, вислати послів, нафтове ембарго, зруйнувати її економіку. Зупиніть російських військових злочинців,
– заявив Кулеба.
Також він до своєї публікації додав фото зруйнованої київської висотки.
Росіяни обстріляли житловий будинок / Фото Дмитро Кулеба
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