Повністю ізолюйте Росію, виганяйте послів, – Кулеба звернувся до світу після обстрілу висотки

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до світу після обстрілу російських загарбників багатоповерхівки у Києві.

Про це він написав на своїй офіційній сторінці у Твітері. За його словами, Київ пережив ще одну ніч під обстрілами російських сухопутних військ, ракет.

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Один з них врізався в житлову квартиру в Києві. Я вимагаю від світу: повністю ізолювати Росію, вислати послів, нафтове ембарго, зруйнувати її економіку. Зупиніть російських військових злочинців,

– заявив Кулеба.

Також він до своєї публікації додав фото зруйнованої київської висотки.



Росіяни обстріляли житловий будинок / Фото Дмитро Кулеба

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