Повноваження Мінцифри в "Дія City" звузять на вимогу бізнесу

Міністерство цифрової трансформації України готове поступитися більшістю повноважень в регулюванні спецрежиму для IT-індустрії "Дія City".

"Ми не регулятор та не плануємо ним ставати", – зауважив заступник міністра Олександр Борняков під час робочої онлайн-зустрічі з IT-спільнотою.

При цьому Борняков додав, що завдання міністерства, як контролюючого органу, – гарантувати галузі умови для розвитку.

"Деколи це справедливо означає, що найкраще, що ми можемо зробити, – мінімізувати втручання", – заявив він.

За словами Олександра Борнякова, міністерство згідне з обмеженнями повноважень, які запропонували народні депутати – автори законопроєкту про "Дія City". Доопрацьований законопроєкт №4303-д звузить повноваження міністерства встановлювати вимоги до потенційних резидентів "Дія City", а також перевіряти компанії на відповідність цим вимогам.

Таке рішення зумовлене побоюваннями зі сторони бізнесу щодо можливих зловживань з боку державних органів чи окремих посадовців.

Представники IT-індустрії надіслали 313 правок та зауважень щодо законопроєкту №4303 "Про стимулювання цифрової економіки в Україні". Автори законопроєкту засвідчили готовність врахувати в доопрацьованому №4303-д близько 70% вимог ІТ-спільноти.